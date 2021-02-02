Сергей Соседов раскрыл секрет успеха Стаса Михайлова

Певец работает для определенной аудитории

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, откуда взялась феноменальная популярность певца Стаса Михайлова. По мнению эксперта, подобный успех в какой-то мере указывает на трагедию.

"Это точность попадания в цель. Это 45 плюс, это женщины, которые имеют право на своего артиста, своего кумира, это не смешно, это трагедия, когда женщина в забальзаковском возрасте одинока, а Стас дарит ей надежду, что она лучшая", - заявил Соседов.

Он отметил, что на концертах Михайлова у людей появляется иллюзия счастья, а в песнях музыканта они ищут ответы на вопросы, которые заботят их в обыденной жизни.

"Если нам не хватает любви, значит, мы хотим получить иллюзию любви. Пусть нам скажут, что нас любят, с помощью песен, голоса, энергии и мы поверим. Это говорит о том, что он большой артист, что ему доверяют, что он нашел свою тему", - заключил музыкальный критик.

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