ФСИН попросила для Навального 3,5 года колонии

В Мосгорсуде решают вопрос о замене условного срока на реальный

Мосгорсуд в эти минуты рассматривает вопрос об изменении порядка отбывания наказания Алексею Навальному. ФСИН и Генпрокуратура требуют назначить ему реальный срок лишения свободы вместо условного по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году Навального признали виновным в хищении средств у частной компании. Но порядок условного заключения он систематически нарушал.

Какое настроение сегодня у Навального сказать, конечно, сложно, но, находясь на скамье подсудимых, он улыбался. Общаясь с адвокатами, иногда даже смеялся. С журналистами, которым разрешили перед началом заседания провести так называемую протокольную съемку, не разговаривал. Перед зданием Мосгорсуда, где выездная коллегия Симоновского районного суда Москвы рассматривает дело о замене условного наказания Навального на реальное, повышены меры безопасности. Полиция следит за тем, чтобы на улице не проходили несанкционированные акции. Сообщается о единичных задержаниях. Отдельная парковка - для дипломатических машин. За ходом процесса приехали понаблюдать, например, представители дипмиссий из Великобритании, Швейцарии, Швеции, Болгарии, Латвии, ФРГ, Нидерландов и Польши.

"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ещё в 2008 году, когда фамилию Навального мало кто знал, Олег Навальный был руководителем одного из департаментов "Почты России". Согласно материалам уголовного дела, он уговорил компанию "Ив Роше" воспользоваться услугами транспортной фирмы, созданной братом Алексеем. Стоимость услуг была завышена - так потом посчитали в косметическом гиганте, в результате чего братья похитили более двадцати миллионов рублей. Итог: Навальный получил три с половиной года условно. При этом этот срок стал вторым условным для него. Ещё один, ранее, за хищения в "Кировлесе".

Согласно разъяснениям, которые приводит Федеральная служба исполнения наказаний, Навальный не должен был менять места жительства без уведомления и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в установленные дни. В 2018 и 2019 годах допустил пятьдесят пропусков. Еще несколько - в двадцатом. Периодически привлекался к административной ответственности. ФСИН трижды обращалась в суд, чтобы заменить условное наказание на реальное, но максимум, чего смогли добиться - это увеличение испытательного срока по делу "Ив Роше" до конца 2020 года. В итоге, когда Навальный выписался из немецкой клиники "Шарите" (во время лечения его не вызывали), сотрудники ФСИН потребовали, чтобы он всё-таки явился на регистрацию.

Но Навальный гулял с семьёй по Германии, раздавал интервью, занимался спортом. Был объявлен в розыск и по возвращении в Россию задержан. Позже арестован. На сегодняшнем судебном заседании решается исключительно вопрос о замене условного срока на реальный по уголовному делу, приговор по которому был озвучен в 2014 году. Как ни хотели сторонники Навального придать тому процессу политический окрас - не получилось. Компания "Ив Роше" - французская и никак не афилирована с российской госсистемой. Более того, даже европейский суд по правам человека не нашёл признаков политической мотивации при вынесении приговора. Представители ФСИН сегодня заявили в суде: они долго надеялись, что Навальный всё-таки начнёт исполнять свои обязательства. А так как этого не произошло, решили попытаться в очередной раз заменить условный срок на три с половиной года колонии. Ещё просят назначить штраф в полмиллиона рублей.

Дмитрий Гусев, Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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