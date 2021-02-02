Число премий за разработки и изобретения "Новатор Москвы" увеличено до 36

Сбор заявок на участие в конкурсе премии "Новатор Москвы" открыт со 2 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил количество премий "Новатор Москвы", сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Теперь общее количество премий возросло с 30 до 36. Отмечается, что ежегодная премия "Новатор Москвы" была учреждена в 2019 году. Ее присуждают за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы. Награда присуждается в трех номинациях: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес).

"В каждой номинации сбор заявок на присуждение премии в 2021 году будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты. В финал конкурса выйдут 36 проектов - по два проекта в каждой номинации по каждому направлению. Размер премии победителей составит в номинации "Проект будущего" - 500 тыс. руб., в номинации "Меняющие реальность" - 1 млн руб., в номинации "Лидеры инноваций" - 1,5 млн руб. Авторы 18 проектов-финалистов получат поощрительные призы. Общий призовой фонд составит 20,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Побороться за премию могут граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки. Сбор заявок открыт со 2 февраля 2021 года по адресу: Вознесенский пер., д. 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow. Соискатели премии могут посетить мастер-классы и тренинги, организованные в офлайн и онлайн форматах, на которых эксперты разъяснят ключевые моменты заполнения заявки, помогут сделать презентацию проекта, разработать бизнес-план или бизнес-модель, расскажут о процессе создания стартапа и вывода продукта на рынок.

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