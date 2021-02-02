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ЧМ по фигурному катанию решено провести без зрителей

14:40
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Турнир состоится в срок

Фигуристы будут состязаться за звание чемпиона мира в пустых залах. ЧМ-2021 решено провести без зрителей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете турнира.

дробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/60192fb59a79471ba2a9f4f4?ruid=UET9A11D70yOqNtJA3JhAg==&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Вопрос о том, состоится ли турнир вообще снят. Международный союз конькобежцев сохранил изначальные сроки соревнований в Стокгольме.

Российские спортсмены выступят на чемпионате без национальной символики – запрет на нее по решению спортивного арбитражного суда будет действовать в течение двух лет. Ранее сообщалось, что команда выступит под названием Figure Skating Russia.

По итогам чемпионата России напрямую на турнир отобрались одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин. ЧМ-2020 должен был пройти в марте прошлого года, однако его отменили из-за коронавируса.

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