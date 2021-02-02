Сергей Соседов раскритиковал вокальные способности Пугачевой

Критик заявил, что Примадонна вовремя покинула сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал правильным решение Аллы Пугачевой уйти со сцены и "не напоминать о себе пустой, совершенно ненужной программой, составами песен, с примитивными песнями, где нет никакой судьбы и темы".

По его словам, артистка давно растеряла все свои вокальные способности. На это указывает тот факт, что во многих песнях Примадонна не поет, а просто говорит в микрофон.

"У нее были песни на небольшой диапазон или речитатив. У нее много песен, где она разговаривает, но это не то. От нее ждут песен, а не разговора. А петь ей уже нечем, нечем петь! Ресурс иссяк, там издаются только хрипы и натуга, нет той энергии, которая исходила раньше от Пугачевой", - считает критик.

Соседов добавил, что Пугачева на сцене "распространяет немощь", потому ей лучше больше не давать концертов.

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