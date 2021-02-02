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В Германии узнали о готовности США снять санкции с "Северного потока - 2"

14:59
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Но с одним условием

Как сообщила во вторник немецкая газета Handelsblatt, Соединенные Штаты дали понять, что готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2". Но с одним условием - Германия озвучит предложения, после которых у Вашингтона не останется сомнений относительно проекта.

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Источник издания подчеркнул, что Германия "должна выложить на стол переговоров пакетное решение", иначе проблема газопровода так и не будет закрыта. Американцы, пишет Handelsblatt, заинтересованы, в частности, в том, чтобы был создан механизм, при котором в случае сокращения транзитных поставок через Украину эксплуатация газопровода не будет осуществлена.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

В январе Штаты ввели санкции против задействованного в строительстве газопровода судна "Фортуна", его собственника (компании "КВТ-Рус"), базирующейся в России компании "Рустанкер", а также танкеров "Максим Горький" и "Сьерра".

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