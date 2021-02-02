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Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

15:08
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Россия ожидает позитивных действий от США

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей шведской коллегой Анн Линде министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова пересмотреть выход из Договора по открытому небу.

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"Если США вернутся полностью к выполнению договора, то Россия, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства "Интерфакс".

Лавров добавил, что подобные вопросы необходимо рассматривать в специальной консультативной комиссии. При этом процесс выхода пока не начался, но начнется, по словам главы МИД, "с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора".

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Странам-участницам позволяется собирать информацию о вооруженных силах друг друга. До недавнего времени участниками были 34 государства. В конце мая 2020 года из него вышли Соединенные Штаты. Как заявил тогдашний президент США Дональд Трамп, это связано с неоднократными нарушениями со стороны России.

Штаты завершили процедуру выхода из договора 22 ноября. Москва объявила о выходе 15 января 2021-го.

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