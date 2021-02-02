Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию с Навальным

Он напомнил, что Стокгольм не ответил на запрос Москвы

Москва готова обсуждать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального честно и открыто. Россия заинтересована в нормальных отношениях с соседями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы", — подчеркнул Лавров в начале переговоров с коллегой из Швеции.

Российский министр отметил, что пока что шведские коллеги, призывая Москву к транспарентности, сами не хотят действовать транспарентно. Лавров напомнил, что Стокгольм не ответил на запрос Москвы о том, на каких основаниях шведская военная лаборатория сделала вывод об "отравлении" Навального веществом из группы "Новичок".

Глава МИД России подчеркнул, что запад просто использует ситуацию для продвижения своей антироссийской позиции, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"