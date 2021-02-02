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Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию с Навальным

15:23
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Он напомнил, что Стокгольм не ответил на запрос Москвы

Москва готова обсуждать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального честно и открыто. Россия заинтересована в нормальных отношениях с соседями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Лавров назвал инсценировкой ситуацию с "отравлением" Навального

"Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы", — подчеркнул Лавров в начале переговоров с коллегой из Швеции.

Российский министр отметил, что пока что шведские коллеги, призывая Москву к транспарентности, сами не хотят действовать транспарентно. Лавров напомнил, что Стокгольм не ответил на запрос Москвы о том, на каких основаниях шведская военная лаборатория сделала вывод об "отравлении" Навального веществом из группы "Новичок".

Глава МИД России подчеркнул, что запад просто использует ситуацию для продвижения своей антироссийской позиции, передает ТАСС.

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