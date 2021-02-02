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Агата Муцениеце отвергла подозрения в пластике лица

15:58
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Актриса не обращалась к пластическим хирургам

Агата Муцениеце рассказала, что на самом деле никогда не исправляла лицо при помощи пластических операций. По словам 31-летней актрисы, выглядеть молодо ей позволяют косметологические процедуры.

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Звезда призналась, что посещает косметолога регулярно, там девушка проходит увлажняющие процедуры. Также Муцениеце скорректировала свою улыбку при помощи виниров.

Актриса подчеркнула, что острые скулы у нее появились вовсе не после удаления комков Биша, в чем ее многие обвиняют. Щеки "ушли" с возрастом, заявила Муцениеце. Она подчеркнула, что боится "уколов красоты", а потому старается поддерживать красоту менее агрессивными способами, передает "Красота и здоровье".

"То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет. Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь. Это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду, особенно когда выпадает снег", - добавила знаменитость.

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