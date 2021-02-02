Агата Муцениеце отвергла подозрения в пластике лица

Актриса не обращалась к пластическим хирургам

Агата Муцениеце рассказала, что на самом деле никогда не исправляла лицо при помощи пластических операций. По словам 31-летней актрисы, выглядеть молодо ей позволяют косметологические процедуры.

Звезда призналась, что посещает косметолога регулярно, там девушка проходит увлажняющие процедуры. Также Муцениеце скорректировала свою улыбку при помощи виниров.

Актриса подчеркнула, что острые скулы у нее появились вовсе не после удаления комков Биша, в чем ее многие обвиняют. Щеки "ушли" с возрастом, заявила Муцениеце. Она подчеркнула, что боится "уколов красоты", а потому старается поддерживать красоту менее агрессивными способами, передает "Красота и здоровье".

"То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет. Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь. Это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду, особенно когда выпадает снег", - добавила знаменитость.

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