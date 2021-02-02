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"Иначе потом не сработает": Зеленский отказался раскрыть план работы с Путиным

15:36
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Президент Украины обвинил Россию в торможении минского процесса

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как собирается работать с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен", - заявил Зеленский в интервью.

По мнению Зеленского, Киев смог бы "противостоять" России в случае вхождения страны в НАТО. Также он обвинил Москву в якобы торможении минского процесса и затронул крымский вопрос.

Полная расшифровка общения главы Украины с журналистами опубликована на его официальном сайте.

Видео: Зеленский усомнился в идеалах американской демократии

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