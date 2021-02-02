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В центре Гамалеи назвали возможные сроки новой волны COVID-19

15:24
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Поможет только массовая вакцинация

Ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил в эфире телеканала "Россия-24", что новая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в России с потеплением.

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"Сбить ее сможет только массовая вакцинация", - подчеркнул специалист.

В конце прошлой недели старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра Дарья Егорова сообщила, что вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже более двух миллионов россиян.

За минувшие сутки в России выявили 16643 случая заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с конца октября. Общее число инфицированных - 3884730. За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 74158 человек. Общее число выздоровевших достигло 3340545.

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