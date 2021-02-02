Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Сильных осадков не ожидается

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что, по прогнозам метеорологов, весна придет в Москву в последнюю пятидневку марта, при этом последний весенний месяц окажется теплее нормы.

Как отметил эксперт, месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра, в апреле - 44 миллиметра, в мае - 51 миллиметр. Этой весной цифры будут примерно те же, катаклизмов не ожидается.

По словам Леуса, в марте будет в среднем около минус 2 градусов, в апреле - плюс 6 - плюс 6,5.

"В мае может быть теплее, чем обычно, - плюс 14", - добавил синоптик, которого цитирует РИА "Новости".

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