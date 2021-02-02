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Как при помощи игрушек перестать расстраиваться по мелочам

16:08
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Делать из мухи слона естественно, но не продуктивно

Привычка делать из мухи слона свойственна человеческой психике, но с этим можно легко справиться при помощи мягкой игрушки, заявила психотерапевт Алена Витшас.

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Врач рассказала, что, когда человек себя "накручивает", дело кроется в базовых механизмах психики. У себя в голове проблема кажется большой и значимой настолько, что может даже казаться, что не осталось внутренних сил для борьбы с грузом негативных ситуаций, сложившихся вокруг, передает Мир24.

Чтобы помочь себе наладить ситуацию, стоит поверить в то, что на деле проблема не настолько весомая, как это представляется, посоветовала Витшас.

"Найдите мягкую игрушку, которая напоминает вам пустяк, на который вы злитесь и раздражаетесь. Посадите ее к себе на колени. Почувствуйте связь с этой детской частью своей психики, когда проблема действительно кажется больше, чем вы. Побудьте с этой игрушкой вместе, дайте выход эмоциям, скорее всего, они станут явными", - рекомендовала специалист.

Затем игрушку нужно спрятать за спину, чтобы тем самым продемонстрировать себе свое превосходство над проблемой и способность защитить детскую и обиженную часть психики, подытожила психотерапевт.

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