Эффективность "Спутника V" подтвердила публикация в авторитетном журнале Lancet

Опубликованы результаты третьей фазы исследований вакцины

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подтверждена на мировом уровне. Результаты третьей фазы клинических исследований препарата опубликован в авторитетном медицинском издании The Lancet.

"НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы III клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, публикация - большое событие в борьбе с пандемией. Она доказывает, что "Спутник V" — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Дмитриев подчеркнул: согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet, препарат защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года. Разработка НИЦЭМ имени Гамалеи стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, передает РИА Новости.

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