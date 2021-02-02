ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эффективность "Спутника V" подтвердила публикация в авторитетном журнале Lancet

15:46
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Опубликованы результаты третьей фазы исследований вакцины

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подтверждена на мировом уровне. Результаты третьей фазы клинических исследований препарата опубликован в авторитетном медицинском издании The Lancet.
Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет

"НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы III клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, публикация - большое событие в борьбе с пандемией. Она доказывает, что "Спутник V" — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Дмитриев подчеркнул:  согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet,  препарат защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года. Разработка НИЦЭМ имени Гамалеи стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.