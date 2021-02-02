Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал ее на уровне 4,9%

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в стране начнут снижаться относительно показателей прошлого года во втором квартале 2021-го. Об этом пишет газета "Ведомости".

По словам замглавы экономического ведомства, пик инфляции в годовом выражении пока не пройден, то есть речь идет только о сопоставлении с январем 2020 года.

Уточняется, что Росстат по итогам прошлого года зафиксировал инфляцию на уровне 4,9%. Банк России устанавливал целевое значение на уровне в 4%.

В понедельник в СМИ появились данные из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Согласно этим данным, годовая инфляция в стране в начале года продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль. Потом, считают эксперты, начнется снижение.

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