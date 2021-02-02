ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минэкономразвития дало прогноз по снижению инфляции

16:01
  • вторник
  • 02 февраля 2021

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал ее на уровне 4,9%

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в стране начнут снижаться относительно показателей прошлого года во втором квартале 2021-го. Об этом пишет газета "Ведомости".

Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
В ЦБ рассказали, как избавиться от навязчивых звонков из банков

По словам замглавы экономического ведомства, пик инфляции в годовом выражении пока не пройден, то есть речь идет только о сопоставлении с январем 2020 года.

Уточняется, что Росстат по итогам прошлого года зафиксировал инфляцию на уровне 4,9%. Банк России устанавливал целевое значение на уровне в 4%.

В понедельник в СМИ появились данные из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Согласно этим данным, годовая инфляция в стране в начале года продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль. Потом, считают эксперты, начнется снижение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.