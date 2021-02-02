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В России сократились продажи люксовых автомобилей

16:06
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Всего за год россияне купили 1114 таких экземпляров

В 2020 году в России на 15% снизились продажи новых легковых автомобилей класса "люкс", передает РИА "Новости" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

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Уточняется, что в целом объем российского рынка в этом сегменте за год составил 1114 экземпляров.

Всего в 2020-м россияне приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class, 299 Bentley и 199 Rolls-Royce. Еще 139 сделок пришлись на Lamborghini, 52 - на Maserati, 29 - на Ferrari и 9 - на Aston Martin.

Более половины покупок совершили в Москве, на Подмосковье пришлось 116 сделок, на Санкт-Петербург - 113.

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