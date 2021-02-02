Гинцбург рассказал, сколько времени защищает "Спутник V"

Ранее эффективность препарата подтвердило авторитетное медицинское издание The Lancet

Как сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может защищать от коронавируса более двух лет, передает ТАСС.

Специалист добавил, что серьезных осложнений во время исследования препарата не обнаружено. При этом, уточнил Гинцбург, эффективность применения "Спутника V" у людей разных возрастов почти одинакова.

Во вторник результаты третьей фазы клинических исследований препарата опубликовали в авторитетном медицинском издании The Lancet. Согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, "Спутник V" надежно защищает против тяжелых случаев COVID-19.

Ранее ведущий специалист центра Гамалеи Федор Лисицын заявил, что новая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в России с потеплением. Как подчеркнул эксперт, сбить ее сможет только массовая вакцинация.

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