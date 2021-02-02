Отели предоставили около 13 тыс. номеров медработникам в период пандемии

Программа помощи медикам действует с апреля 2020 года

В Москве благодаря программе временного бесплатного расселения медработников в гостиницах помощь получили порядка 13 тысяч человек. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Программа действует с апреля 2020 года. В настоящее время в девяти гостиницах, продолжающих участие в программе, проживают свыше 700 медицинских работников.

Во вторник также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на дезинфекцию гостиниц в 2021 году. Речь идет об отелях, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19. На работы выделено 63,2 миллиона рублей.

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