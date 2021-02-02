Путин: власти обеспечат современное образование в России

Президент дал высокую оценку работе учителей во время пандемии

Владимир Путин в онлайн-формате провел встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года", поздравив их с успехами. Лучшими стали 15 преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни и других российских регионов. Победителем же стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, учительский труд – благородный, творческий, нелёгкий и очень ответственный. Именно от школьного учителя и наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. И как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение.

Владимир Путин выразил убеждение, что роль наставника в образовании и воспитании остаётся и останется важнейшей и определяющей. Президент дал высокую оценку работе учителей в нынешнее сложное время. По его словам, в целом отечественная система образования проходит достойно через трудности, вызванные пандемией.

"Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования, были по-настоящему современными, в том числе чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребёнок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества. В этой связи напомню, что только на выплаты классным руководителям, а это 800 тысяч человек, или около 75% от общего числа школьных учителей, в ближайшие три года мы направим на поддержку этой армии учителей почти 225 миллиардов рублей. Будем, конечно, развивать системы, платформы, которые помогают педагогам оттачивать своё мастерство, расширять компетенции, перенимать лучший опыт и практики. Объединение, распространение таких практик как раз одна из задач конкурса "Учитель года", и, собственно, поэтому уже по хорошей традиции, его финал проходит в городе, где работает абсолютный победитель предыдущего года", - заявил Путин.

В ходе живого общения участники встречи поделились с президентом своими идеями и высказали ряд предложений. В частности, Владимир Путин обещал оказать поддержку инициативе объявить 2023 год Годом математики. По его оценке, Россия обладает замечательной школой в области математики. Он напомнил, что сейчас в нашей стране создаются четыре специализированных научных центра, а в 2022 году Россия будет принимать международный математический конгресс. Владимир Путин также заявил о необходимости уделять большое внимание поддержке литературы, культуры и языков народов России. Президент добавил, что национальные языки составляют общее культурное богатство россиян.

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