Коронавирус в России: регионы снимают ограничения благодаря вакцинации

"Спутник V" поможет предотвратить активную циркуляцию COVID-19

В России восемь дней подряд число выздоровевших после коронавируса превышает количество заболевших. За последние сутки выявлено 16 тысяч 643 новых случая заболевания, а вылечились от коронавируса 22 тысячи 372 человека. С начала пандемии недуг преодолели более 3 миллионов 340 тысяч россиян. В стране продолжается массовая прививочная кампания.

Справка от терапевта об отсутствии противопоказаний, беседа с врачом, измерение температуры и давления, заполнение анкеты и формы добровольного согласия. Но даже эти несколько простых шагов к вакцинации у многих вызывают волнение. Но страх перед коронавирусом оказывается сильнее боязни укола. В Якутске артисты русского академического театра на прививку пришли сразу всей труппой. Но здесь им явно не до игры - без актерских техник все их эмоции видно на лице.

"Сначала, конечно, было волнительно. Такой процесс ответственный. Но все параметры вроде в норме и, самое главное, самое приятное, что легкая рука у того, кто ставит вакцину. Незаметно прошло", - сообщила актриса Государственного русского академического театра имени А. С. Пушкина Алла Бузмакова.

С начала декабря, когда вакцинация только стартовала, прививку получили более 800 тысяч россиян. В регионы поступило свыше полутора миллионов доз. Получить иммунитет к коронавирусу теперь могут и люди старше 60 лет. В столице это более половины от тех, кто уже прошел вакцинацию. В Москве всем возрастным жителям были направлены индивидуальные сообщения с приглашением на прививку. Запись на нее через портал госуслуг работает в штатном режиме практически по всей стране. В отдельных регионах проводится донастройка информационных систем. Сегодня в России впервые с 28 октября зафиксировано минимальное число прироста заболевших - менее 17 тысяч новых случаев. И уже более недели количество вылечившихся больше, чем заразившихся. Больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом теперь свободно. Медучреждения постепенно возвращают к докоронавирусному профилю работы.

Некоторые регионы постепенно отменяют коронавирусные меры. В Алтайском крае пожилым вновь разрешили прогулки на свежем воздухе. Ленинградская область снимает ограничения в районах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Некоторые эксперты полагают, что на нулевые показатели заболеваемости, возможно, выйти и не удастся, если коронавирус не исчезнет совсем, а станет сезонной инфекцией. Но вакцинация может помочь предотвратить его активную циркуляцию. И именно российский "Спутник V" стал первой в мире преградой для распространения инфекции. Уже прошел регистрацию в 17 странах. В семи из них уже идет активная вакцинация. В Казахстане в концу года российским препаратом планируют привить 6 миллионов человек. Своя, национальная вакцина пока только разрабатывается, для поставок западной республика не является приоритетной страной, а защитить население нужно. Пока только медработников. С марта - учителей.

"В советское время было много вакцин. С раннего возраста мы вакцинировались, по сей день все нормально. По этой причине я и доверяю российской вакцине. Если бы был выбор из нескольких препаратов, все равно выбрал бы этот", - сообщил врач-уролог из Казахстана Нурбек Танаров.

Уже с марта производить "Спутник V" Казахстан будет на своих фармакологических заводах. В Алжире, который первым из африканских стран одобрил нашу разработку, свои производственные мощности запустит в ближайшие недели. И даже Чехия, порой склонная к русофобской риторике, намеревается повнимательнее присмотреться к нашей продукции. Сказался опыт Венгрии. А вот украинские власти при отсутствии западной вакцины препятствуют регистрации препарата по ускоренной процедуре. Только потому, что он российский. Хотя местные компании, например, харьковская "Биолек", и рады бы запустить наш "Спутник" в массы.

"Реальная возможность есть. И мало того, является для нас приоритетной, потому что исключительно единственное учреждение - это центр Гамалеи, который предлагает нам трансфер технологий. Это тоже самое, что бездомному подарить квартиру. Мы могли бы на отечественных своих ресурсных мощностях уже в феврале отмасштабировать 700 тысяч доз вакцины и как минимум в марте уже провести вакцинацию такой группы риска, как медработники", - сказал глава Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Сегодня один из старейших и наиболее уважаемых журналов мира Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". И эта публикация на основе данных независимых экспертов - признание высокой эффективности и безопасности препарата и достижений наших ученых на международной арене. В планах разработчиков "Спутника" в рамках дальнейших исследований - испытать его на онкологических пациентах в стадии ремиссии и до конца года попробовать ввести детям. А параллельно наращивать производственные мощности.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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