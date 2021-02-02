Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2021 год

Набережные и парки станут главными объектами благоустройства

В 2021 году в Москве набережные и парки станут главными объектами благоустройства. Во вторник на заседании президиума правительства Москвы обсудили планы работы Комплекса городского хозяйства, передает "ТВ Центр".

На Воробьёвых горах предполагается создать Аллею славы звёзд зимних Олимпийских игр. А в рамках программы "Мой район" работы по благоустройству пройдут в Рублевском сквере и в зоне отдыха у Дегунинского пруда, а также в сквере на Звездном бульваре и в районе Бибирево у памятника солдатам Отечества. В центре столицы приведут в порядок Хрустальный и Дмитровский переулки. Продолжатся работы по благоустройству и на Ленинском проспекте. Комплексные ремонтные работы пройдут на Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных.

Также на заседании стало известно, что мэр Москвы подписал постановление, согласно которому в программу реновации включены ещё 17 новых стартовых площадок. Это позволит расселить москвичей из пятиэтажек и предоставить им почти 12 тысяч комфортабельных квартир.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"