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Депутат МГД Шарапова рассказала о перспективах применения столичных hi-tech решений в здравоохранении

16:41
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Это, в частности, КТ-калькулятор и система HUB

Как отметила депутат Московской городской думы и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова, сервисы на базе искусственного интеллекта имеют большую значимость в развитии современной медицины. Так, разработанные в Москве решения могут эффективно применяться и в других российских регионах, при этом столичные медики готовы передать опыт коллегам.

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"Особенно важным во время пандемии стал КТ-калькулятор - это специальная нейронная сеть, которая оценивает уровень поражения легких на основе ряда данных показателей пациента", - отметила парламентарий в беседе с агентством городских новостей "Москва", уточнив при этом, что среди упомянутых показателей значатся, в частности, температура тела, сатурация и анализ крови.

На основе этих данных специалисты принимают решение либо о проведении компьютерной томографии и срочной госпитализации, либо об отсутствии нужны в дополнительных исследованиях.

По словам Шараповой, еще одной важной новинкой является платформа HUB. Она с помощью искусственного интеллекта анализирует рентгенологические снимки. Работает это следующим образом: врач загружает снимок в систему и уже через пару минут получает по нему отчет - алгоритм указывает зоны возможных патологий. Кроме того, искусственный интеллект по КТ оценивает степень поражения легких по шкале от 1 до 4. Это существенно ускоряет процесс диагностики COVID-19.

Предполагается, продолжила депутат, что пользоваться платформой смогут специалисты лучевой диагностики, а также пульмонологи и терапевты. В ближайшее время перечень исследований будет расширен. Врачи из регионов же будут иметь постоянную возможность запрашивать дистанционную консультацию из Москвы, чтобы рассматривать сложные случаи совместно.

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