Путин заявил о важности знания истории своей страны

И эту историю следует уважать, подчеркнул президент

В ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года" президент России Владимир Путин заявил, что знать и уважать историю своей страны должен каждый.

"Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", - приводит слова Путина ТАСС.

Вместе с тем российский лидер назвал символичным, что для участия в видеоконференции его собеседники собрались в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" - причем как раз в день победы в этом сражении.

Также в ходе встречи Путин обещал оказать поддержку инициативе объявить 2023 год Годом математики и подчеркнул, что российские школы и система образования должны быть по-настоящему современными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"