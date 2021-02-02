ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о важности знания истории своей страны

17:04
  • вторник
  • 02 февраля 2021

И эту историю следует уважать, подчеркнул президент

В ходе встречи с лауреатами конкурса "Учитель года" президент России Владимир Путин заявил, что знать и уважать историю своей страны должен каждый.

Путин поздравил лауреатов конкурса "Учитель года"
Путин наградил медработников за борьбу с COVID-19

"Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками", - приводит слова Путина ТАСС.

Вместе с тем российский лидер назвал символичным, что для участия в видеоконференции его собеседники собрались в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" - причем как раз в день победы в этом сражении.

Также в ходе встречи Путин обещал оказать поддержку инициативе объявить 2023 год Годом математики и подчеркнул, что российские школы и система образования должны быть по-настоящему современными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.