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Путин призвал не забывать об опасности соцсетей

17:19
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Они извлекают прибыль, но не заботятся о пользователях

Президент России Владимир Путин заявил, что современные социальные сети зачастую не обращают внимания на ущерб для пользователей, а лишь гонятся за прибылью.

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"Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса - извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен", - отметил глава государства в ходе встречи по видеосвязи с лауреатами конкурса "Учитель года".

Вместе с тем президент подчеркнул, что на контент в соцсетях нужно реагировать, но нельзя ограничивать свободы выбора и слова людей. По словам российского лидера, которые приводит ТАСС, коммуникация учителей с учениками должна происходить через сервис, созданный на основе национального отечественного программного продукта.

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