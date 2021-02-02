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Глава Минздрава оценил публикацию о "Спутнике V" в The Lancet

17:10
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Одно из ведущих научных изданий отметило эффективность российской вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что публикация в медицинском журнале The Lancet промежуточных исследований отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V" свидетельствуют о глобальном интересе к препарату.

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"Публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Он также напомнил о том, что промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют высокую эффективность и безопасность препарата.

Ранее во вторник The Lancet опубликовал большую статью, в которой отмечалось, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу, также говорится в исследовании, обнаружили у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет - у всех 100%.

Кроме того, подчеркивается, что иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного COVID-19.

Директор разработавшего "Спутник V" центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что, согласно предварительным оценкам, препарат защищает от коронавируса в течение двух лет.

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