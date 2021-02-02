Путин поддержал идею фильма о выдающихся педагогах России

Глава государства пообещал обсудить это с компания из профильной сферы

На встрече по видеосвязи с лауреатами конкурса "Учитель года" президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает идею создания фильма о выдающихся педагогах страны.

Как передает ТАСС, с инициативой выступил педагог из Орловской области Антон Гомозов. По его словам, так можно познакомить людей с нелегким учительским трудом и повысить престиж этой профессии.

Путин назвал это хорошей идеей. "Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами из наших основных каналов, с компаниями, которые работают в этой сфере", - сказал глава государства, поблагодарив собеседника за озвученную мысль.

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