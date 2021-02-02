СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

Инцидент произошел 30 января

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после ранения украинскими военнослужащими мирного жителя в Донбассе, передает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел 30 января. Украинские военные из огнестрельного оружия обстреляли один из гражданских объектов в поселке Александровка Петровского района. Пострадал 41-летний житель.

Дело возбуждено по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России. Причастные к правонарушению устанавливаются.

В декабре президент Владимир Путин отметил, что лидеры Украины "оглядываются на крайние националистические силы", именно поэтому у них и не получается прекратить конфликт в Донбассе. По словам Путина, Россия будет наращивать поддержку региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"