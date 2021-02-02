В Латвии COVID-19 заразился кот

Всего в стране образцы собрали у 240 этих животных
В Латвии подтвержден первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости" со ссылкой на главного инфекциониста минздрава республики Уго Думписа.
"Еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", - отметил специалист.
По его словам, Латвия - первая страна в Балтии, где заражение выявлено у представителей этого вида.
Всего образцы собрали у 240 животных. Часть из них живут дома у людей с подтвержденным COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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