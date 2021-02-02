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В Латвии COVID-19 заразился кот

18:07
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Всего в стране образцы собрали у 240 этих животных

В Латвии подтвержден первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости" со ссылкой на главного инфекциониста минздрава республики Уго Думписа.

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"Еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", - отметил специалист.

По его словам, Латвия - первая страна в Балтии, где заражение выявлено у представителей этого вида.

Всего образцы собрали у 240 животных. Часть из них живут дома у людей с подтвержденным COVID-19.

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