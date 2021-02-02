Депутат МГД Самышина рассказала о проекте благоустройства набережной в Москворечье-Сабурово

На портале "Активный гражданин" начались общественные обсуждения по проекту планировки территории

Депутат Мосгордумы Елена Самышина рассказала о проекте благоустройства набережной в Москворечье-Сабурово. По словам парламентария, благодаря благоустройству жители получат общественное пространство с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

"Согласно существующему проекту, предлагается построить причал Братеевский Мост, который станет частью перспективного речного маршрута от музея-заповедника "Коломенское" до района Капотня. Оттуда можно будет пешком дойти до платформы МЦД-2 Москворечье", - рассказала Самышина в беседе с АГН "Москва".

Ранее на портале "Активный гражданин" начались общественные обсуждения по проекту планировки территории набережной.

"Я надеюсь, что все жители района примут участие в обсуждении проекта. Сейчас есть возможность задать вопросы консультантам и оставить пожелания на портале "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения". Все предложения будут рассмотрены разработчиками", - заключила депутат Мосгордумы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"