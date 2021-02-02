ЧМ-2021 по хоккею полностью проведут в Риге

Изначально планировалось, что часть матчей сыграют в Минске

Единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года будет Латвия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея.

Все матчи пройдут в Риге. Чемпионат мира запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Латвия примет турнир во второй раз, впервые мировое первенство там прошло в 2006 году.

Изначально соревнования готовился наряду с Ригой принимать Минск. 18 января IIHF объявила о переносе матчей из белорусской столицы по соображениям безопасности. В Минске и Москве это решение назвали политизированным.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Сторонники оппозиции посчитали, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались протестные акции, в дело вмешались правоохранительные органы. Сейчас протесты почти прекратились.

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