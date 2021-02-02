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Путин обсудил с президентом Аргентины совместную борьбу с коронавирусом

19:02
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Альберто Фернандес поблагодарил за поставки в его страну российской вакцины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, сообщается на сайте Кремля.

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"Рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что в Аргентине довольные высокой эффективностью препарата. Лидеры условились и дальше налаживать контакты между профильными структурами двух государств.

Кроме того, добавили в Кремле, Путин и Фернандес сошлись в том, что развивать и поддерживать стоит весь комплекс российско-аргентинских связей.

Минздрав Аргентины выдал разрешение на применение "Спутника V" еще в прошлом году. 24 декабря самолет с первой партией приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Всего запланированы поставки около 10 миллионов доз.

21 января Фернандес и сам привился от COVID-19. После этого он поблагодарил Путина и создателей вакцины за оперативную поставку препарата.

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