Путин обсудил с президентом Аргентины совместную борьбу с коронавирусом

Альберто Фернандес поблагодарил за поставки в его страну российской вакцины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что в Аргентине довольные высокой эффективностью препарата. Лидеры условились и дальше налаживать контакты между профильными структурами двух государств.

Кроме того, добавили в Кремле, Путин и Фернандес сошлись в том, что развивать и поддерживать стоит весь комплекс российско-аргентинских связей.

Минздрав Аргентины выдал разрешение на применение "Спутника V" еще в прошлом году. 24 декабря самолет с первой партией приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Всего запланированы поставки около 10 миллионов доз.

21 января Фернандес и сам привился от COVID-19. После этого он поблагодарил Путина и создателей вакцины за оперативную поставку препарата.

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