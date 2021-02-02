США решили отслеживать завершение "Северного потока - 2"

Возможны новые санкции в отношении проекта со стороны Вашингтона

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов заявил в беседе с ТАСС, что Вашингтон намерен отслеживать процесс завершения строительства и сертификации газопровода "Северный поток - 2".

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций", - приводит агентство слова дипломата.

Ранее во вторник немецкая газета Handelsblatt написала, что США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2". Условие для этого следующее: Германия озвучит предложения, после которых у Вашингтона не останется сомнений относительно проекта.

В январе Штаты ввели санкции против задействованного в строительстве газопровода судна "Фортуна" и его собственника (компании "КВТ-Рус"). Под ограничительные меры также попали танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

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