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Ида Галич рассказала об ипотеке и комплексах

19:03
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Ведущая призналась, что периодически переживает из-за лишнего веса

Ведущая Ида Галич рассказала, что за год после родов смогла похудеть на 25 килограммов. Периодически блогер переживает из-за лишнего веса, однако настроена она оптимистично.
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"За январские каникулы опять немного поднабрала. Сейчас подсоберусь и снова скину! Как всякая девочка, я периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела... Все это решаемо с помощью спорта и самодисциплины. Да и просто нужно полюбить себя такой, какая ты есть на самом деле", - уверена Галич.

Как рассказала ведущая в интервью "Комсомольской правде" (kp.ru), в настоящий момент она занята переездом в новый дом со своими родителями и сыном Леоном. Несмотря на расставание Галич с мужем, их общий ребёнок продолжает общаться с отцом.

"Конечно, они видятся! У Леона всегда будет только один отец, и он хороший отец – надеюсь и верю, что он таким и останется", - заявила блогер.

Также она призналась, что недавно закрыла уже третью по счету ипотеку и теперь владеет домом.

"Мне удобнее брать ипотеку и потом в течение года ее закрывать. Вся моя недвижимость две квартиры и вот теперь дом прошли этим нехитрым путем. И вот в феврале, дай Бог, будет новоселье", - сказала Галич.

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