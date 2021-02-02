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Агент ФБР погиб при попытке обыска во Флориде

19:15
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Злоумышленник открыл стрельбу из дома

В американском городе Санрайз (штат Флорида) погиб сотрудник ФБР. Как передает со ссылкой на источник Miami Herald, произошло это при попытке обыскать дом по делу о детской порнографии.

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Как уточняется в материале, сотрудники ФБР пришли с ордером к подозреваемому в хранении детской порнографии мужчине. Тот открыл огонь из дома. По меньшей мере пять агентов были ранены, двое - в тяжелом состоянии.

По данным издания, ФБР собиралась изъять у подозреваемого компьютер. Один из источников рассказал, что после стрельбы злоумышленник забаррикадировался дома.

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