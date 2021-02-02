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СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 миллиона рублей

19:32
  • вторник
  • 02 февраля 2021

В их материалах не было нужной маркировки

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, сайты изданий "Idel.Реалии", "Настоящее время", "Сибирь.Реалии" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) получили административное наказание. Такое решение вынес мировой суд, передает ТАСС.

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Уточняется, что все эти СМИ входят в ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", они признаны иноагентами. Наказание связано с отсутствием соответствующей маркировки.

Владельца организации оштрафовали на 2 миллиона рублей, гендиректора - на 200 тысяч.

Согласно действующему законодательству, материалы выполняющих функции иностранного агента иностранных СМИ могут распространяться на территории России только с соответствующей маркировкой. Это делается, чтобы читатель понимал, что указанная в статьях информация отражает интересы других государств.

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