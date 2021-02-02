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"Вздохнули с облегчением": эксперт назвал эпохальным событием статью Lancet о "Спутник V"

19:47
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Ранее медицинский журнал опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины

Профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш рассказал, в чем особенность публикации результатов третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V" в журнале Lancet.

"Эта статья - эпохальное событие для отечественной фармразработки. Не только для "Спутник V", а для всей фармразработки. Мы все вздохнули с облегчением", - заявил эксперт.

Он отметил важную деталь - редакторы журнала написали предисловие к статье, где признали эффективность вакцины.

"В этом предисловии все чудеса и происходят… Там написано, что разработка вакцины "Спутник V" активно критиковалась за спешку, срезание углов и недостаточную открытость данных… Но теперь на основании тех данных, которые здесь опубликованы, мы подтверждаем, что научность и эффективность "Спутник V" доказана", - уточнил Кулиш в беседе с РИА Новости.

Ранее появление статьи прокомментировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что публикация промежуточных исследований отечественной вакцины свидетельствуют о глобальном интересе к препарату.

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