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В Британии умер 100-летний ветеран, собиравший деньги для врачей

19:53
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Ему удалось собрать почти 45 миллионов долларов

Собравший почти 45 миллионов долларов для борющихся с пандемией врачей британский ветеран Второй мировой войны Том Мур умер после госпитализации с вызванным коронавирусом заболеванием, передает ТАСС. Ему было 100 лет.

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"Последний год жизни нашего отца был замечательным. За это время он будто молодел и испытал моменты, о которых всегда мечтал", - рассказали дочери полковника.

Прошлой весной Мур объявил сбор пожертвований для Национальной системы здравоохранения. Он на ходунках обошел кругом свой сад 200 раз. Акция привлекла широкое внимание общественности. В итоге ветеран собрал сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

В отставку Мур в свое время вышел в чине капитана, но после акции за заслуги получил почетное звание полковника. В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари.

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