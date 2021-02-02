Россияне за год забрали с депозитов 1,7 триллиона рублей

Эксперты отмечают, что граждане стремятся гибко управлять своими средствами

Согласно данным Центробанка, на которые ссылаются "Известия", за 2020 год россияне забрали с депозитов 1,68 триллиона рублей.

Кредитные организации, сказано в материале, говорят о тенденциях перевода средств в накопительные счета, уменьшения горизонта планирования клиентов и вложения в другие альтернативные инструменты.

Граждане сегодня желают гибко управлять своими средствами, отмечают представители Почта Банка. Портфель вкладов в результате сократился на 34%, сберегательных счетов - вырос на 50%. В банке "Санкт-Петербург" уточнили, что в 2020-м количество клиентов-вкладчиков упало на 9%.

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