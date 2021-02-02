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На северо-востоке Москвы загорелся детский дом

20:53
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Здание располагается на Полярной улице

Как сообщили в главном управлении МЧС по Москве, в детском центре "Полярная звезда" на северо-востоке города произошло возгорание.

Первые кадры с места серьёзного пожара на северо-западе Москвы
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Здание располагается по адресу улица Полярная, дом 54А, корпус 3. К месту ЧП выехали пожарные.

"Происходило загорание вещей и мебели в одном из помещений на 3 этаже дома на общей площади около 10 квадратных метров", - отметили в МЧС.

Людей эвакуировали, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

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