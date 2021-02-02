Путин пообещал расширить программы льготных авиаперевозок

Этот и другие вопросы обсуждались на встрече президента с учителями

Во вторник Россия узнала имя "Учителя года". Победителем всероссийского конкурса и обладателем большого хрустального пеликана стал преподаватель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. За звание лучшего педагога боролись сотни претендентов из самых разных регионов. Но до финала дошли только 15 самых-самых. С лауреатами сегодня в режиме онлайн встретился Владимир Путин. Президент поздравил участников с успехом и обсудил с ними самый широкий круг вопросов.

"Учителя года" в этом году выбирали в не совсем обычных условиях. Большая часть занятий в школах страны в 2020 году прошла в удаленном формате. А ведь так заинтересовать класс предметом еще сложнее. Но все финалисты, отмечает президент, с этим вызовом времени справились блестяще.

"Отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова. Рад Вас видеть. Знаю, что конкуренция была острой, и каждый из вас, безусловно, достойный претендент на столь высокое звание. Прекрасно понимаю, какую серьезную дополнительную нагрузку вы на себя взяли. Да, наверное, не все было гладко, идеально. Но в целом наша система образования и вообще наша страна испытания проходят достойно. Отмечу, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы. Я хочу вас заверить, мы и дальше будем делать все для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными.

Не просто современные, инновационные методы и подходы - только так можно попасть в финал конкурса. Вот преподаватель истории разбирает материал на примере песни рэп-исполнителя (см. видео). А это учитель экологии рассказывает, как сберечь планету.

У большинства конкурсантов уже нет привычной указки, доски и мела. Конечно, говорят преподаватели, образование сегодня уже невозможно без онлайн-ресурсов и образовательных платформ. И пандемия дала импульс к их развитию. С другой стороны, интернет может научить и плохому.

"Когда мы впустили детей в интернет, они, безусловно, нашли для себя развлекательный контент. В социальных сетях, в том числе в Tik Tok, они могут встретиться с некачественным, вредоносным контентом. Хотелось бы обратить особое внимание на то, чтобы была возможность оградить детей от вредоносного материала, который мог бы им нанести некоторый вред", - заявил учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко.

"Вы затронули тонкую важную тему. Эти платформы - это, прежде всего, бизнес. Вот мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли. И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные они все больше и больше начинают управлять сознанием. Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решение, даже не осознавая того, что им руководят. Конечно, мы должны об этом думать и должны реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека. Свободу выбора, свободу слова", - сказал Владимир Путин.

Для этого в России создается образовательная онлайн-платформа на базе отечественного программного обеспечения. И все-таки никакой компьютер пока не способен заменить живое общение педагога и ученика. И сейчас, когда режим дистанционного обучения постепенно отменяется, хочется скорее наверстать упущенное, говорят учителя. Так, преподаватель истории из Магадана рассказал Владимиру Путину, что после посещения Волгограда, где проходил финал конкурса, мечтает привезти туда свой класс. Раньше это было невозможно. Слишком дорогие билеты.

"Сегодня мы узнали новость о том, что билет из Магадана в Москву стоит теперь всего 7200 рублей, и это очень большой подарок для всей Магаданской области. И я хочу вам, во-первых, сказать спасибо за такую возможность. Но и попросить, чтобы такая программа не только расширяла направления, но и сохранялась как можно дольше", - заявил учитель истории из Магадана Константин Зеленский.

"Да, вы абсолютно правы, мы обращаем на это постоянно внимание. Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке. Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность нашей огромной территории", - пообещал президент России.

Все наработки финалистов "Учителя года" соберут и передадут их коллегам в школы по всей стране. Чтобы поддержать учителей в этот непростой период, на выплаты классным руководителям - а это 75% от всего преподавательского состава - из бюджета будет направлено 225 миллиардов рублей. Было у преподавателей и еще одно предложение: снять о выдающихся педагогах в истории России фильм. Ведь от ежедневного учительского труда напрямую зависит будущее страны. Президент инициативу поддержал.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"