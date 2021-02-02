Суд приговорил Алексея Навального к реальному сроку. Главное

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Во вторник Симоновский суд Москвы отменил условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" и назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. Заседание проводилось по требованию ФСИН. В суде представитель Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что Навальный начал нарушать режим условного осуждения ещё в начале 2020 года, задолго до госпитализации.

Ещё утром настроение у Навального, наверное, было хорошим. Находясь на скамье подсудимых, он улыбался. Общаясь с адвокатами, он иногда даже смеялся. С журналистами, которым разрешили перед началом заседания провести так называемую протокольную съемку, не разговаривал. Когда потом выступал, то требовал свободы. Но решение выездной коллегии Симоновского районного суда Москвы оказалось противоположным. 3,5 года в колонии общего режима. Возле здания Мосгорсуда, где шёл процесс, были повышены меры безопасности. Полиция следила за тем, чтобы на улице не проходили несанкционированные акции. Сообщалось о единичных задержаниях.

Отдельная парковка была отведена для дипломатических машин. За ходом процесса приехали понаблюдать, например, представители дипмиссий Великобритании, Швейцарии, Швеции, Болгарии, Латвии, ФРГ, Нидерландов и Польши. Вот они перед залом судебных заседаний (см. видео).

- Почему вы здесь? - Я не могу давать комментарии.

"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним об уголовном деле, по которому Навальный отбывал условное наказание с испытательным сроком. Ещё в 2008 году, когда эту фамилию мало кто знал, Олег Навальный был руководителем одного из департаментов Почты России. Согласно материалам уголовного дела, он уговорил компанию "Ив Роше" воспользоваться услугами транспортной фирмы, созданной братом Алексеем. Стоимость услуг была завышена, так потом посчитали в косметическом гиганте, в результате чего братья похитили более 20 миллионов рублей. Итог - Навальный получил 3,5 года условно. При этом этот срок стал вторым условным для него. Ещё один - за хищения в Кировлесе. Согласно разъяснениям, которые приводит Федеральная служба исполнения наказаний, Навальный должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Но делал это крайне редко. Прогуливал и в 2018, и в 2019, и в 2020 году. Без уважительной причины. Более того, периодически привлекался к административной ответственности. ФСИН трижды обращалась в суд, чтобы заменить условное наказание на реальное, но максимум чего смогли добиться - это увеличения испытательного срока по делу до конца 2020 года.

"Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение о совершении новых преступлений. По каждому факту нарушений выносились предупреждения об отмене условного осуждения. Также уголовно-исполнительная инспекция полагала, что условно-осуждённый Навальный изменит своё отношение по исполнению приговора суда. Встанет на путь исправления. Однако условно-осуждённый Навальный должных выводов для себя не сделал", - заявил представитель Федеральной службы исполнения наказаний России.

Когда Навальный выписался из немецкой клиники "Шарите" - во время лечения его не вызывали - сотрудники ФСИН потребовали, чтобы он всё-таки явился на регистрацию. Но Навальный гулял с семьёй по Германии, раздавал интервью, занимался спортом. Он был объявлен в розыск и после возвращения в России задержан. Позже арестован. На сегодняшнем судебном заседании решается исключительно вопрос о замене условного срока на реальный по уголовному делу, приговор по которому был озвучен в 2014 году. Сам Навальный выступлению по существу предпочёл стандартные лозунги с митингов.

"Мне представляется, что вот этот реальный суд совсем не похож на кино в ютубчике, которое он привык делать и жить вот в этой виртуальной среде. И объективно он нервничал, говорил много хамских высказываний, пытался задирать судью, пытался задирать прокурорских работников. Ну, явно вёл себя не в соответствии со своим статусом", - прокомментировал директор "Международного института новейших государств" Алексей Мартынов.

Сейчас дело "Ив Роше" Навальный называет политическим. Хотя компания французская и никак не аффилирована с российской госсистемой. Более того, даже Европейский суд по правам человека не нашёл признаков политической мотивации при вынесении приговора. И вот ещё официальное заявление "Груп Роше": "Возвращение Алексея Навального в Россию и его арест породили интерес международных СМИ. Группа Rocher была опрошена несколько раз. Как абсолютно аполитичная компания, Groupe Rocher не участвует ни в каких политических дебатах и не желает комментировать этот случай, который касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального. Напомним, что дело "Олега и Алексея Навальных - Ив Роше Восток" восходит к 2012 году по коммерческому вопросу, по которому интересы компании были учтены".

Представители ФСИН сегодня в суде требовали заменить условный срок на реальный. И судья их доводы посчитала более весомыми, чем политические заявления осужденного. Адвокаты, равно как и иностранные дипломаты, покидали здание Мосгорсуда в полном молчании. Комментарии относительно вердикта не давали.

Дмитрий Гусев. Илья Данильцев. Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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