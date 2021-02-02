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В Совфеде обсудят вопрос о наказании за призывы к санкциям против россиян

22:42
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Предложение будет внимательно рассмотрено

Совет Федерации изучит вопрос о наказании за призывы к введению зарубежных санкций в отношении российских граждан. Об этом заявил председатель комиссии по защите  госсуверенитета Андрей Климов. Он напомнил, что сейчас уже есть закон, который предполагает ответственность для стран, вводящих против России ограничительные меры. То есть по отношению к ним  могут применяться контрсанкции.

По словам Климова, было бы логично, чтобы и отдельные лица, которые способствуют введению против нашей страны разного рода противоправных ограничений, тоже подлежали какому-то наказанию. Как подчеркнул сенатор, это и подобные предложения будут внимательно рассмотрены. После чего может появиться соответствующая законодательная инициатива, передает "ТВ Центр".

"Против нас ведется целенаправленная работа. Ясно, что такая работа не может вестись горсткой людей, она  ведется специальным службами государств, которые официально наименовали нас своим противником. Мы должны прекрасно понимать, что то, что на поверхности происходит, это лишь следствие, это видимая часть айсберга, на самом деле задача всех этих сил - и они этого не скрывают – это, как минимум, сдерживать Россию, а как максимум - раздробить и сделать так, чтобы мы исчезли - как Советский Союз", - заявил Климов.

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