ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин назвал бедственной ситуацию с водоснабжением в Калмыкии

22:12
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Качественной питьевой водой в республике сейчас обеспечены лишь около 7,5% жителей

Премьер-министр Михаил Мишустин провел свой рабочий день в Калмыкии. Глава кабмина встретился с представителями малого и среднего бизнеса, занятыми в агропромышленном комплексе, передает "ТВ Центр".

Он обратил внимание на то, что в советское время посевная площадь в Калмыкии была более 300 тысяч гектаров, тогда как сейчас - в 10 раз меньше. На субсидии по ее расширению Мишустин предложил использовать средства, которые выделяются республике на реализацию индивидуальной программы развития.

По просьбе жителей Элисты Михаил Мишустин осмотрел пострадавший от взрыва газа дом. Во время  встречи с жильцами аварийного дома Мишустин пообещал построить на его месте новое здание. Особое внимание Михаил Мишустин уделил проблеме водоснабжения республики, поскольку качественной питьевой водой в Калмыкии сейчас обеспечены лишь около 7,5% жителей. Премьер-министр назвал такое положение бедственным. Он осмотрел  инфраструктуру Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте. И попросил главу Калмыкии Бату Хасикова лично контролировать расходы на его строительство.

"Главное, чтобы не получилось, как раньше, когда деньги выделят, сделают проектно-сметную документацию, и они утекут, как вода. Простите меня за этот каламбур, нужно, еще раз я хочу это отметить, наладить эффективный контроль за расходованием средств. В том числе, вот не хочется так говорить, но наказать тех, кто, к сожалению, был причастен к хищениям, а я знаю, что есть уголовное дело, которое, к сожалению, было возбуждено. А как по-другому? Это касается людей, потому что без воды не будет ничего. Не будет ни комфортных домов, квартир. Не будет возможности бизнес делать", - указал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин в Калмыкии
Михаил Мишустин в Калмыкии
Последствия взрыва газа в Элисте
Последствия взрыва газа в Элисте
Михаил Мишустин в Калмыкии
Михаил Мишустин в Калмыкии
Последствия взрыва газа в Элисте
Последствия взрыва газа в Элисте
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Цистерны
Цистерны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.