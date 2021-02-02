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Меркель назвала "хорошими" данные о российской вакцине

20:55
  • вторник
  • 02 февраля 2021

В ЕС рады всем, кто получит одобрение от европейского регулятора, добавила канцлер

Канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью местному телевидению и назвала условие, при котором российские препараты от коронавируса могут начать применяться в странах Евросоюза.

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"Мы говорили: каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады. Я говорила об этом с российским президентом Владимиром Путиным", - приводит слова Меркель ТАСС.

Канцлер добавила, что поступающие о российском препарате "Спутник V" данные звучат "хорошо".

Ранее во вторник авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал большую статью, в которой отмечалось, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу обнаружили у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет - у всех 100%.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на это отметил, что подобные публикации свидетельствуют о глобальном интересе к препарату.

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