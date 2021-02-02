Жертвами ДТП в Крыму стали трое полицейских

Служебная машина столкнулась со Skoda Fabia

В Крыму на автодороге Кировское-Приветное Кировского района произошла авария - водитель Skoda Fabia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем полиции ВАЗ, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

При лобовом столкновении погибли три сотрудника полиции, еще один сотрудник и находившийся в служебной машине гражданский доставлены в больницу.

Водитель и пассажир Skoda также пострадали. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"