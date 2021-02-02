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Жертвами ДТП в Крыму стали трое полицейских

21:14
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Служебная машина столкнулась со Skoda Fabia

В Крыму на автодороге Кировское-Приветное Кировского района произошла авария - водитель Skoda Fabia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем полиции ВАЗ, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

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При лобовом столкновении погибли три сотрудника полиции, еще один сотрудник и находившийся в служебной машине гражданский доставлены в больницу.

Водитель и пассажир Skoda также пострадали. В настоящее время по факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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