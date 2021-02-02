В центре Москвы закрыли несколько станций метро

Их закрыли на вход и выход по требованию полиции до особого распоряжения

Станции московского метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад" закрыли на вход и выход по требованию полиции до особого распоряжения. Об этом говорится в Telegram-канале "Депранс.Оперативно". В настоящее время поезда следуют без остановок.

Как сообщает "Интерфакс", правоохранительные органы вечером во вторник оцепили Манежную площадь в центре столицы на фоне решения суда, заменившего оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

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