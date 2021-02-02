ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы закрыли несколько станций метро

21:37
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Их закрыли на вход и выход по требованию полиции до особого распоряжения

Станции московского метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад" закрыли на вход и выход по требованию полиции до особого распоряжения. Об этом говорится в Telegram-канале "Депранс.Оперативно". В настоящее время поезда следуют без остановок.

Как сообщает "Интерфакс", правоохранительные органы вечером во вторник оцепили Манежную площадь в центре столицы на фоне решения суда, заменившего оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция в метро
Полиция в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.