МИД назвал реакцию Запада на приговор Навальному постановочными акциями

Блогер получил реальный срок за нарушения правил условного

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в ситуации с процессом над Алексеем Навальным западные дипломаты устроили цепочку политических постановочных акций.

"Это политическая акция... Хочу сказать, как сегодня себя вели и западные дипломаты в отношении заседания суда, и то, что сейчас начинают строчить их внешнеполитические ведомства, нужно рассматривать не только сегодняшним днем. Это целая цепочка соответствующих акций", - подчеркнула Захарова.

Ранее во вторник суд отменил условный срок Навальному "по делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Блогер неоднократно нарушил правила условного срока. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима примерно 2 года и 8 месяцев.

На слушания о замене оппозиционеру условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран. "Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - прокомментировала ситуацию Захарова.

После оглашения приговора Госдеп Соединенных Штатов заявил, что США "глубоко обеспокоены решением российских властей". Великобритания призвала "к немедленному и без всяких условий освобождению Навального", МИД Германии охарактеризовал ситуацию как "жесткий удар по принципу правового государства в России".

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