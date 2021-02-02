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Instagram разрешил восстанавливать недавно удаленные посты

21:54
  • вторник
  • 02 февраля 2021

И ввел дополнительную защиту от хакеров

В соцсети Instagram появилась функция по восстановления недавно удаленных публикаций, рассказала у себя в блоге пресс-служба сервиса.

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"Люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram", - сказано в сообщении.

Stories можно будет восстановить в течение 24 часов, все остальные записи - в течение 30 дней.

Также Instagram ввел дополнительные меры для защиты от хакеров. Теперь, чтобы полностью удалить ту или иную запись, нужно пройти дополнительную верификацию.

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