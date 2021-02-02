Захарова заявила об отрыве стран Запада от реальности

Не надо вмешиваться в дела суверенного государства, подчеркнула представитель МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления стран Запада с призывами освободить Алексея Навального написаны под копирку. Это отрыв от реальности, подчеркнула Захарова, которую цитирует ТАСС.

Представитель МИД добавила, что западным политикам и дипломатам следует заниматься своими проблемами, а не вмешиваться во внутренние дела России.

Также Захарова подчеркнула, что западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить санкции в отношении России, повод для новых ограничительных мер у них находится сам собой.

Прежде представитель МИД заявила, что реакция из-за рубежа на приговор Навальному - это цепочка политических акций, а присутствие иностранных дипломатов на судебном процессе - вмешательство в дела суверенного государства.

Во вторник суд отменил условный срок Навальному "по делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок в виде трех с половиной лет лишения свободы. Блогер неоднократно нарушил правила условного срока. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима примерно 2 года и 8 месяцев.

Реакция Запада последовала незамедлительно. В Белом доме выразили озабоченность происходящим и призвали освободить блогера, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию "неприемлемой". Примерно схожим образом отреагировали МИД Великобритании и Германии.

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