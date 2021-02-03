В Берлине лже-диспетчер полгода отдавал ложные команды авиации

К счастью, обошлось без происшествий

Не каждому дано в небе соколом летать, но руководить манёврами летательных аппаратов желание есть у многих. Это задача авиадиспетчеров, но и на диспетчера надо выучиться, а если просто очень хочется отдавать команды тем, кто в небе, можно не заморачиваться.

32-летний житель Берлина, возможно, мечтал быть лётчиком, но решил для начала порулить авиадвижением. Обзаведясь двумя радиопередатчиками, в течение полугода он отдавал команды пассажирским и транспортным самолётам и даже вышел на связь с пилотом вертолёта федеральной полиции.

Быстро определили, что сигнал поступил с Линденштрассе и энтузиаста задержали. Заодно изъяли радиопередатчики. В сообщении на сайте полиции Берлина, среди прочих подробностей, отмечается растущий профессионализм лже-диспетчера, который за полгода научился давать такие инструкции, которые могли привести к опасным манёврам. К счастью, опасных инцидентов не случилось.

В австралийском Мельбурне несколько лет назад такой же самодеятельный авиадиспетчер велел самолету, заходящему на посадку, срочно набрать высоту и кружить над пригородом. В итоге борт благополучно сел. А радиохулигана, отдававшего приказы пилотам, так и не нашли. Поймали бы – сел на 20 лет.

Вот так сидишь себе за штурвалом. И совершенно не подозреваешь, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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